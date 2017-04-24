دخل الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح و علي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وشيكابالا و أيمن حفني خط الهجوم: باسم مرسي وظلت اللعب متجمد في منطقة وسط الملعب خلال الخمس دقائق الأولى من عمر المباراة، دون وجود خطورة حقيقية على المرمين

ومع حلول الدقيقة ارتكب أحمد عبد الفتاح حارس المصري خطأ كارثي استغله محمود شيكابالا في إحراز الهدف الأول للزمالك.

بعد هدف شيكابالا تراجع الزمالك لمناطقه الدفاعية، في ظل الاندفاع الهجومي من جانب المصري لتعويض التأخر بهدف.

25 دقيقة تمر واللعب يعود لينحصر في وسط الملعب، بعد انخفاض المستوىمن الفريقين، في ظل إغلاق المناطق الدفاعية أمام المرمين.

ووصل المصري لمناطق الخطورة أمام مرمى الزمالك، وكاد يباغت مرمى الشناوي بهدف عم طريق عرضية من الجانب الأيسر، لكن الشناوي كان لها بالمرصاد.

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