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حسام حسن يعلن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك
24
ابريل
2017
18:14 PM
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كتب- علي البهجي: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة حسام حسن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام الزمالك في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز
جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح
خط الدفاع: أحمد منصور وإسلام صلاح وأحمد فوزي ومحمد حمدي
خط الوسط: فريد شوقي و عبد الله بيكا وأحمد كابوريا وعبد الله جمعة
خط الهجوم: محمد الشامي وأحمد جمعة
يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.
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