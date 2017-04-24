كتب- علي البهجي: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة حسام حسن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام الزمالك في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز