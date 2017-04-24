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تشكيل الزمالك .. إيناسيو يواجه المصري بخطة الجيش
24
ابريل
2017
18:14 PM
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كتبت- نورهان سراج: ويلتقي الزمالك مع المصري، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 25 من الدوري
واحتفظ إيناسيو بنفس تشكيل فريقه خلال مباراة الجيش الأسبوع الماضي، والتي فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح و علي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي
خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وشيكابالا و أيمن حفني
خط الهجوم: باسم مرسي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عمر صلاح وشوقي السعيد و صلاح ريكو وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت ومصطفى فتحي وستانلي.
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