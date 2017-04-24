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كين يحث لاعبي توتنهام على حسن استغلال الفرص بعد الهزيمة أمام تشيلسي
(رويترز) - دعا المهاجم هاري كين لاعبي توتنهام إلى حسن استغلال الفرص بعدما أخفق الفريق في ترجمة سيطرته ليخسر أمام تشيلسي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.
وعدل توتنهام تأخره مرتين عبر كين وديلي آلي على ملعب ويمبلي لكن تشيلسي بلغ النهائي بالفوز 4-2 يوم السبت.
وأبلغ كين الصحفيين "كنا الطرف الأفضل أمام تشيلسي لكن لسبب أو لآخر لم نستطع إنهاء الهجمات في الشباك".
وتابع "هذا ما يتعين علينا فعله. لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة حيث تتحسن بمرور الوقت.
"تنتظرنا ست مباريات صعبة في الدوري الممتاز ويتعين علينا التركيز عليها".
وكان توتنهام فاز في ثماني مباريات متتالية في كل المسابقات قبل الخسارة يوم السبت. وضيق الفارق مع تشيلسي المتصدر الى أربع نقاط وحث كين الفريق على إنهاء الموسم بكل قوة.
وأضاف اللاعب الدولي الانجليزي البالغ من العمر 23 عاما "ينتظر الكثير من الناس رد فعلنا الآن. نحن في كامل تركيزنا.
"السبيل الوحيد لتحقيق ذلك أن نبدأ بانتصار يوم الاربعاء. ما حدث مباراة وانتهت ويتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة".
ويحل الفريق القادم من شمال لندن ضيفا يوم الأربعاء على كريستال بالاس صاحب المركز 12 الذي حقق ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة في آخر ثماني مباريات خاضها في الدوري.
(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)
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