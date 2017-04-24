فجّر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا: |إن الثنائي حازم وسحر الهواري سلما هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد استقالتهما منذ فترة طويلة وتحديدا عقب إعلان نجاح المجلس الحالي في الانتخابات الأخيرة في 30 أغسطس الماضي؛ لدفع الحرج عنه وعن أعضاء المجلس بسبب الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الاقتصادية بالسجن 5 سنوات

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على فضائية دى ام سى، أن الحديث عن من يخلف الثنائي حازم وسحر الهواري في الوقت الحالي، ليس من المقبول إنسانيا أو خلقيا خاصة أن الثنائي من أسرة رياضية عريقة وقدما الكثير لكرة القدم المصرية.