وأكد |مجاهد| في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فضائية صدى البلد، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومجلس الجبلاية لم ولن يسمح لأي جهة بالتدخل في عمله أو التأثير على قراراته، قائلا: لو كان هذا الكلام صحيح لرضخ المجلس لرغبة علي ماهر بالاستمرار بعمله في الإعلام إلى جانب تنصيبه كمدير فني لمنتخب 2002 خاصة أنه تربطه علاقة صداقة قوية برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أحد كبار المساهمين في شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة، إلا أن المجلس رفض بالإجماع تلبية رغبة علي ماهر وبالتالي تم إعفاؤه من العمل مع منتخب 2002.