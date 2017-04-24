أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة بريء تمامًا من إبرام أي تعاقدات مع أي شركات أجنبية أو مصرية لعقد مراهنات على نتائج مباريات الدوري المصري، فموضوع المراهنات ليس من أخلاقيات أو تقاليد الشعب المصري؛ لأنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ومجلس إدارة اتحاد الكرة جزء من الشعب

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات لفضائية «دي إم سي»، أي شخص يملك مستندا أو دليلا، يثبت تورط مجلس إدارة الجبلاية أو أحد أعضائه في فضيحة مراهنات أن يتقدم به إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن اتهام المجلس بالتورط في المراهنات لن يمر مرور الكرام، وسيتخذ المجلس الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعته ودفع هذه التهمة الباطلة.