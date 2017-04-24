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مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا والمصري الممتاز
24
ابريل
2017
02:44 AM
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يقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات القوية في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري المصري الممتاز
وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات. الدوري المصري الممتاز (عبور لاند)المصري مع الزمالك 5:00 مساءالأهلي مع طنطا 8:00 مساء دوري أبطال آسيابونيودكور مع الأهلي 4:00 عصراالهلال مع بیرسبولیس 5:00 مساءالوحدة مع الريان 5:30 مساءذوب آهن أصفهان مع العين 6:00 مساءالدوري الإسباني الدرجة الأولىإيبار مع أتلتيك بيلباو 8:45 مساء الدوري الإيطالي بيسكارا مع روما 8:45 مساء
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