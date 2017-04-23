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نادال يعزز رقمه القياسي ويحرز لقب مونت كارلو للمرة العاشرة
(رويترز) - أحرز الاسباني رفائيل نادال لقبه العاشر في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة ليعزز رقمه القياسي ويستعد لبطولته المفضلة فرنسا المفتوحة بالفوز 6-1 و6-3 على مواطنه البرت راموس في النهائي يوم الأحد.
وكان المصنف الرابع، الذي يسعى للتتويج بلقبه العاشر في رولان جاروس، مسيطرا دائما في نهائي الأحد ليحرز لقبه الأول في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين منذ تتويجه في برشلونة قبل عام.
وفاز نادال، الحاصل على 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في مواجهتين سابقتين ضد راموس المصنف 15 الذي عجز في تحقيق مفاجأة في مباراة الأحد.
وقال نادال "كان الأسبوع رائعا خلال واحدة من أهم البطولات. لعبت بشكل جيد هنا وهذا يساعدني كثيرا على بدء موسم الملاعب الرملية مفعما بالثقة".
وأهدر نادال ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط الثاني ليتعادل راموس 1-1 لكن ملك الملاعب الرملية فاز بالأشواط الخمسة التالية ليحسم المجموعة الأولى.
وكان نادال متألقا وواجه راموس صعوبات في مجاراته من الخط الخلفي.
وكسر نادال إرسال منافسه ليتقدم 3-2 في المجموعة الثانية عندما أرسل راموس ضربة خلفية خارج الملعب ومن هذه اللحظة لم يكن هناك ما يوقف اللاعب القادم من مايوركا.
واختتم راموس أول مباراة نهائية له في بطولات الأساتذة بخطأ مزدوج ليحصد نادال لقبه 70 في بطولات رابطة المحترفين في ثالث نقطة لحسم المباراة.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)
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