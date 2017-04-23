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صيام «ميسي» 3 سنوات عن التهديف في مرمى ريـال مدريد بالكلاسيكو
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، نحو لقاء كلاسيكو الأرض الذي يجمع فريقي برشلونة وريـال مدريد، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني «الليجا»
وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة والهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، عن زيارة مرمى ريـال مدريد منذ موسمين بعد إحرازه هاتريك في مباراة موسم 2013 -2014 بالليجا والتي أقيمت في شهر مارس وانتهت بفوز البرسا 4-3.وجاءت أهداف ليونيل ميسي الـ21 في مرمى الريـال خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 بواقع «15 هدفا» في|سانتياجو برنابيو| مقابل 6 أهداف في ملعب الفريق الكتالوني |كامب نو|، حيث أحرز 14 هدفا في الليجا، و5 أهداف في كأس السوبر الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.وأحرز ميسي |3 أهداف| في 2007، وهدفا واحدا في 2008، وهدفين في 2009، وهدفا واحدا في 2010، و6 أهداف في 2011، و4 أهداف في 2012، وهدفا واحدا في 2013، و3 أهداف في 2014.
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