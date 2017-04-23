وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة والهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، عن زيارة مرمى ريـال مدريد منذ موسمين بعد إحرازه هاتريك في مباراة موسم 2013 -2014 بالليجا والتي أقيمت في شهر مارس وانتهت بفوز البرسا 4-3.وجاءت أهداف ليونيل ميسي الـ21 في مرمى الريـال خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 بواقع «15 هدفا» في|سانتياجو برنابيو| مقابل 6 أهداف في ملعب الفريق الكتالوني |كامب نو|، حيث أحرز 14 هدفا في الليجا، و5 أهداف في كأس السوبر الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.وأحرز ميسي |3 أهداف| في 2007، وهدفا واحدا في 2008، وهدفين في 2009، وهدفا واحدا في 2010، و6 أهداف في 2011، و4 أهداف في 2012، وهدفا واحدا في 2013، و3 أهداف في 2014.