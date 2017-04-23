وتأتي بطولة زوجي السیدات هذا الموسم بمشاركة 7 أندیة هي هيئة قناة السویس وعمال فرشوط ونادي هو ونادي النجوم ومركز شباب هو ومركز شباب الشعانیة ومركز شباب السلامیة.كما شهدت البطولة اشتراك فريقين من منطقة مصر الجدیدة التعلیمیة من المرحلة الثانویة بالتنسیق مع القائمین على النشاط الریاضي، وبلغ إجمالي المشاركین في البطولة 30 لاعبة یشكلون 15 فریقا.وأسفرت نتائج البطولة عن فوز كل من نانسي محمد على حماد ونشوي زكریا محمود بالمركز الأول، وسمر محمد حمدي وشیماء أشرف شاكر بالمركز الثاني، وهبة على عبد الفتاح وھنا على عبد الفتاح وولاء على إسماعیل وأمنیة سید عبد العزیز بالمركز الثالث.وصرح الدكتور یحیي عبد القادر عبد الله رئیس الاتحاد المصري للدارتس بان الحرص على التنفیذ الدقیق لخطة هذا الموسم یأتي في إطار تحقیق هدف الاتحاد والاستعداد الجید لمشاركة مصر في بطولة كأس العالم للدارتس المزمع إقامتها بالیابان في أكتوبر المقبل بفریق للسیدات وآخر للرجال وكذا على مستوى الناشئین بنین وبنات.وكان من نتائج هذا النشاط المكثف للاتحاد انضمام عدد كبیر من الهيئات الریاضیة بلغ 45 هيئة من كافة المحافظات كان آخرها انضمام نادي الصید رسمیًّا لعضویة الاتحاد، ومن المنتظر اشتراك كل من ناديي هلیوبلس والجزیرة عقب الانتهاء من اتمام الإجراءات الرسمیة للاشتراك.