يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الدوري الإسباني

وتستعرض «فيتو» مواعيد أبرز مباريات اليوم. دوري أبطال أوروبا:إشبيلية مع ليستر سيتي 9:45 مساءًبورتو مع يوفنتوس 9:45 مساءً الدوري الأوروبي:سانت إيتيان مع مانشستر يونايتد 7:00 مساءًفنربخشة مع كراسنودار 7:00 مساءًشالكه مع باوك سالونيكا 7:00 مساءً دوري أبطال آسيا 2017:ادلايد يونايتد مع جامبا أوساكا 11:00 صباحًاكاواساكي فرونتال مع سوون سامسونج بلووينغز 12:00 ظهرًاجيجيو يونايتد مع جيانغسو سونينغ 1:00ظهرًاجوانجزو إيفرجراند مع ايسترن 2:00 مساءً الدوري الإسباني:فالنسيا مع ريـال مدريد 7:45 مساءً