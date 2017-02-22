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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا وآسيا
22
فبراير
2017
01:45 AM
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يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الدوري الإسباني
وتستعرض «فيتو» مواعيد أبرز مباريات اليوم. دوري أبطال أوروبا:إشبيلية مع ليستر سيتي 9:45 مساءًبورتو مع يوفنتوس 9:45 مساءً الدوري الأوروبي:سانت إيتيان مع مانشستر يونايتد 7:00 مساءًفنربخشة مع كراسنودار 7:00 مساءًشالكه مع باوك سالونيكا 7:00 مساءً دوري أبطال آسيا 2017:ادلايد يونايتد مع جامبا أوساكا 11:00 صباحًاكاواساكي فرونتال مع سوون سامسونج بلووينغز 12:00 ظهرًاجيجيو يونايتد مع جيانغسو سونينغ 1:00ظهرًاجوانجزو إيفرجراند مع ايسترن 2:00 مساءً الدوري الإسباني:فالنسيا مع ريـال مدريد 7:45 مساءً
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