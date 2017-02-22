عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

وقال جوارديولا في تصريحاته عقب المباراة: |بالفعل كانت ليلة مثيرة جدًا، سعيد لأننا أسعدنا جماهيرنا في نهاية المباراة، ولكن علينا العمل على تصحيح الأخطاء|. وأضاف: |علينا الإعداد بشكل مختلف لمباراة الإياب، لا يمكن أن نظهر في مباراة الإياب بشكلنا الدفاعي الذي ظهرنا به في مباراة الذهاب|.