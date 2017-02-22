ألقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة لمصر للترويج للسياحة العلاجية في حملة «تور آند كيور» لعلاج فيروس C

وقالت الصحيفة الإنجليزية: «إن ميسي تواجد من أجل الترويج للعلاج من فيروس سي بمصر، وتشجيع البلد الأفريقية لتكون وجهة للسياحة العلاجية».وأضافت: «أن الجماهير المصرية شاهدت ميسي أخيرًا بعد أن تأجلت الزيارة عقب خسارة برشلونة برباعية الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا».