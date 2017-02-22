أسفرت الأشعة التي خضع لها محمود دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابته بشد في العضلة الأمامية، وتأكد غيابه عن الفريق لمدة ثمانية أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية