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قناة مفتوحة تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا
21
فبراير
2017
23:13 PM
بواسطة
القاهرة- (مصراوي): يمكنك متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (2016-2017) على القمر الصناعي |نايل سات|
يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق موناكو الفرنسي، ضمن منافسات دور الـ16 من |شامبيونز ليج|.
وتنقل قناة |ENN| حاليًا المباراة، ويمكنك مشاهدتها عبر تردد |12602 / 27500 أفقي|.
جدير بالذكر أن مجموعة قنوات |بي إن سبورتس| حاصلة على حقوق بث مباريات المسابقة بالوطن العربي.
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