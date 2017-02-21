كتب- عمر قورة: سلطت الجماهير العاشقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الضوء على زيارة نجم برشلونة الإسباني إلى مصر، مساء الثلاثاء، للمشاركة في حملة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي |فيروس سي|

لم يقتصر تفاعل الجماهير على مصر فقط، بل انتشرت صور ميسي على حسابات |فيسبوك وتويتر| حول العالم، لدى وصوله إلى أرض الكنانة وخلال تجوله في أهرامات الجيزة.

ونشر أفضل لاعب في العالم خمس مرات صورة أمام الأهرامات، ووجه رسالة لجماهيره: |نسعى لإنقاذ الكثير من الأرواح المصابة بفيروس سي، دعونا نضع خطًا لنهاية قوائم انتظار العلاج|.

ونشر حساب جماهيري شهير لميسي صورة للأرجنتيني أثناء لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة |أون إي|، مصحوبة بتعليق: |أعجوبة الدنيا السابعة والثامنة في صورة واحدة|.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة