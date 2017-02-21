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روني قد يغيب عن نهائي كأس رابطة الأندية بسبب إصابة عضلية
(رويترز) - قد يغيب وين روني قائد مانشستر يونايتد عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمام ساوثامبتون يوم الأحد المقبل بعدما كشف المدرب جوزيه مورينيو عن معاناة الهداف من إصابة عضلية.
ولم يشارك روني - الهداف التاريخي ليونايتد - في أي مباراة منذ مطلع فبراير شباط الماضي وغاب عن انتصار فريقه على بلاكبيرن روفرز في الدور الخامس لكأس الاتحاد يوم الأحد الماضي.
وردا على سؤال بشأن مشاركة روني في نهائي كأس رابطة قال مورينيو للصحفيين "لا أعرف".
واستبعد مورينيو أيضا الثنائي روني والمدافع فيل جونز من مواجهة سانت إيتيين في دور 32 بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء. وفاز يونايتد 3-صفر في مباراة الذهاب.
وقال مورينيو "روني مصاب. جونز مصاب. لا أعتقد أن بوسعهما التعافي. لم يتدرب روني وجونز مع الفريق ولذلك لا أعتقد أن بوسعهما اللعب يوم الأربعاء."
وفاز يونايتد - الذي سبق له التتويج أربع مرات بكأس الرابطة - على هال سيتي 2-صفر في أولد ترافورد قبل أن يخسر 2-1 في إياب الدور قبل النهائي ليتأهل بالتفوق 3-2 في مجموع المباراتين.
وكرر ساوثامبتون تفوقه على ليفربول 1-صفر ذهابا وإيابا ليتأهل لأول نهائي في استاد ويمبلي من الخسارة أمام نوتنجهام فورست في نهائي كأس رابطة الأندية عام 1979.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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