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بسبب زيارته للقاهرة..هاشتاج ميسي يتصدر تويتر مصر
كتب- علي البهجي: سلطت مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني للقاهرة، والتي كانت الزيارة قد أرجأت للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك وتويتر| |هاشتاجا| يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية ميسي.
وبعدما كان من المقرر أن يزور ميسي القاهرة الأربعاء الماضي، تأجلت الزيارة مرة أخرى عقب الخسارة الكبيرة لبرشلونة في ملعب حديقة الأمراء على يد باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج زيارة |ميسي| بالأهرامات يعقبها حفل ضخم لإنطلاق حملة تور آند كيور حيث سيتم عرض لأول مرة الإعلان الخاص بالحملة و الذى تم تصويره مسبقآ بأسبانيا لدعوة مرضى التهاب الكبد الوبائى |سى| الأجانب للعلاج فى مصر.
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