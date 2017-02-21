الأهلي يمنع ميدو من استقبال الأسطورة ميسي

كتب- علي البهجي: مع اقتراب وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى القاهرة، اعتذر أحمد حسام |ميدو| المدير الفني لفريق وادي دجلة عن حضور حفل استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وجاء غياب |ميدو| عن استقال الأسطورة الأرجنتينية ميسي، بسبب انشغال مدرب وادي دجلة بالاستعداد لمباراة الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: |أعتذر عن عدم حضور حفل استقبال ميسي اليوم لإنشغالي بمعسكر فريقي وادي دجلة لتحضير للمباراة المقبلة أمام النادي الأهلي.|

ومن المقرر أن يصل ميسي إلى مصر اليوم الثلاثاء ليقود حملة تور آند كيور نحو عالم خال من فيروس |سي|، والتي يعتبر ميدو أحد أعضاء هذه الحملة.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على وادي دجلة يوم 23 من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ20 من عمر الدوري وذلك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

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