يحتل فريق سكر الحوامدية لكرة القدم تحت 15 سنة مواليد 2001، قمة المجموعة الأولى لدوري منطقة الجيزة المستوى |ب| بعد انتهاء مباريات الدور الأول برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في جميع مبارياته ويليه الواسطى وأبوالهول وطامية ولكل منها 9 نقاط