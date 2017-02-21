يستأنف فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الإسبانى خوانخو ماكيدا، المدير الفنى، تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد راحة اليوم الواحد

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـــ٢٠ من بطولة الدوري العام، المقرر إقامتها على ملعب كلية الشرطة. وكان الإسبانى ماكيدا منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد أمس الاثنين، بعد أن خاض الفريق مرانًا استشفائيًا شارك فيه اللاعبون المشاركون في مواجهة وادي دجلة التي خسرها الفريق بهدف دون رد.