يدخل فريق الكرة بنادي سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان معسكرا مغلقا غدا الأربعاء، بطنطا؛ استعدادًا لمواجهة أبناء السيد البدوى

ويحل سموحة ضيفًا على طنطا بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـــ٢٠ من بطولة الدوري العام.ويؤدى سموحة مرانه الختامي بخوض تدريب خفيف يتضمن بعض الجمل التكتيكية للاستعانة بها خلال اللقاء.