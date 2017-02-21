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تقارير صحفية: ريال مدريد يتحرك لضم ميسي
مدريد -أ ش أ: أفادت تقارير صحفية أسبانية، فى مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي |ريال مدريد| بدأ تحركاته بواسطة رئيسه فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي
وتشير التقارير لإمكانية رحيل ميسي عن صفوف برشلونة بسبب تأخر تمديد تعاقده، الذي ينتهي في يونيو 2018 المقبل، وهو ما أكده عدم احتفال ميسي بهدفه الذي هز من خلاله مرمى ليجانيس في الدوري الأسباني الأحد الماضي، مما دفع ريال مدريد للتحرك من أجل القيام بصفقة قياسية تاريخية جديدة.
ويمتلك رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز علاقة صداقة قوية مع واجنر ريبرو وكيل نيمار لاعب برشلونة، وكذلك الشخص القريب من ليونيل ميسي، مما دفع رئيس النادي الملكي لتكليف الوكيل الشهير بالتحرك من أجل جس نبض ليونيل ميسي ومعرفة إمكانية نقل اللاعب الأرجنتيني لسانتياغو برنابيو على طريقة لويس فيجو.
ويريد أن يعرف رئيس |ريال مدريد| إمكانية قبول ليونيل ميسي فكرة اللعب بجانب كريستيانو رونالدو في نفس الفريق والتأكد من أن ليونيل ميسي يريد بالفعل أن يرحل عن ناديه من أجل خوض تحدي جديد خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بعد 16 شهرا فقط.
ولا يمانع رئيس |ريال مدريد| دفع الأموال اللازمة لكسر تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة بجانب دفع راتب ضخم من أجل إغراء ليونيل ميسي بالقدوم إلى متصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي.
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