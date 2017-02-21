يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على فريق باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب باي أرينا في العاشرة إلا ربع مساء

ويبحث أتلتيكو وصيف البطولة في نسخة العام الماضي عن تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة؛ حيث يعول دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الإسباني على الثنائي أنطوان جريزمان وفرناندو توريس لقيادة خط الهجوم.وفي الجهة المقابلة يسعى ليفركوزن صاحب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز أملا في خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة.