أكد معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 97، أنه استقر على التشكيلة الأساسية للفريق التي سيعتمد عليها خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في زامبيا الأحد المقبل

ويواجه منتخب الشباب نظيره المنتخب المالي في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية يوم 26 فبراير، ثم يواجه منتخب غينيا بالجولة الثانية للبطولة يوم 1 مارس، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة زامبيا منظم البطولة يوم 4 مارس المقبل.ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الشباب القاهرة، الساعات الأولى من صباح الخميس المقبل إلى العاصمة الزامبية لوساكا استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.