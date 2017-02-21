يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضيفه موناكو الفرنسي، في ذهاب دور الست عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر

ويبحث السيتي بقيادة المدير الفني المخضرم بيب جوارديولا عن تحقيق الفوز بالمباراة بأكبر عدد من الأهداف؛ من أجل وضع قدمًا في الدور المقبل من البطولة الأقوى في أوروبا.ويعول السيتي على المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو في خط الهجوم بعد إصابة البرازيلي جبريل خيسوس، ومن خلفه الثنائي رحيم سترلينج ودافيد سيلفا.وفي المقابل يسعى موناكو لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملبعه تساعده في التأهل قبل مباراة الإياب بعد أسبوعين على ملعبه لويس الثاني بفرنسا.