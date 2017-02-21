كشف أحد مسئولي اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إيهاب لهيطة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، كان من المقرر أن يسبق بعثة منتخب الشباب إلى زامبيا لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بترتيبات الإقامة لبعثة منتخب الشباب خلال مشاركتها ببطولة الأمم الأفريقية، إلا أن أحد أعضاء مجلس الجبلاية اعترض على سفر لهيطة ما اغضب الأخير ودفعه لرفض السفر رغم موافقة اغلب أعضاء المجلس على سفره