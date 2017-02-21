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المسابقات تجتمع لمناقشة تقارير مباريات الجولة 19 بالدوري
21
فبراير
2017
04:45 AM
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تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمناقشة تقارير مراقبي وحكام مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي اختتمت أمس الإثنين
ومن المقرر أن تصدر اللجنة في نهاية اجتماعها مجموعة من القرارات الانضباطية والعقوبات بحق العناصر التي ارتكبت مخالفات خلال مباريات هذه الجولة وفقا لما تنص عليه لائحة المسابقات وتقارير الحكام والمراقبين.
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