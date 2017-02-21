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انطلاق 9 مباريات اليوم بمجموعة القاهرة
تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات المجموعة الثانية القاهرة والقناة في مسابقة دوري القسم الثاني، الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بإقامة 9 مباريات؛ حيث يلتقي النصر المتصدر برصيد (46) نقطة بفريق الشرقية للدخان الذي يأتي بالمركز الثالث عشر برصيد (23) نقطة
ويخوض فريق الزرقا صاحب المركز الخامس عشر برصيد (21) نقطة مواجهة صعبة في ملعبه أمام فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب الـ(20) نقطة ويحتل الترتيب السادس عشر، بينما يستضيف فريق المريخ الرابع بـ(32) نقطة نظيره فريق جمهورية شبين الثامن بـ(28) نقطة.ويلتقي المصرية للاتصالات صاحب المركز الـ11 برصيد (24) نقطة مع فريق نجوم المستقبل الذي يحتل المركز الـ10 برصيد (24) نقطة.ويواجه الشهداء الأخير بـ(9) نقاط نظيره فريق سيراميكا التاسع بـ (28) نقطة. ويلتقي كوكاكولا مع إف سي مصر خلال المباراة التي ستقام في ملعب الدفاع الجوي الفرعي؛ حيث يدخل كوكاكولا اللقاء برصيد (29) نقطة، مقابل (34) نقطة للمنافس.ويلعب فريق البنك الأهلي صاحب الترتيب السابع برصيد (28) نقطة مع فريق القناة الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد (20) نقطة.ويلتقي الترسانة قبل الأخير برصيد (19) نقطة مع منتخب السويس الوصيف برصيد (37) نقطة.وفي الخامسة والنصف مساءً يلتقي السكة الحديد برصيد (29) نقطة مع اتحاد الشرطة صاحب الـ(24) نقطة.
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