قال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام ساتون يونايتد بدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، |إن الفريق أدى المهمة بنجاح وفوزنا بالمباراة، ولم تكن مباراة سهلة وكل أخطائنا تكتيكيًا ساتون يونايتد استغل الفرصه فيها|

وأضاف |فينجر|، |ساتون شكلوا خطورة علينا، وكان هناك الكثير من المشكلات في المباراة، ولم يكن لدي شك أنهم سيهاجمونا، ولكننا قدمنا مباراة جيدة، وكان هدفنا الفوز|.وكانت المباراة انتهت بفوز أرسنال بهدفين على حساب ساتون في دور الـ16 من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.