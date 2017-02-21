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فينجر: لاعبو أرسنال نفذوا مهمتهم بنجاح وفازوا على ساتون بالكأس
21
فبراير
2017
04:45 AM
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قال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام ساتون يونايتد بدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، |إن الفريق أدى المهمة بنجاح وفوزنا بالمباراة، ولم تكن مباراة سهلة وكل أخطائنا تكتيكيًا ساتون يونايتد استغل الفرصه فيها|
وأضاف |فينجر|، |ساتون شكلوا خطورة علينا، وكان هناك الكثير من المشكلات في المباراة، ولم يكن لدي شك أنهم سيهاجمونا، ولكننا قدمنا مباراة جيدة، وكان هدفنا الفوز|.وكانت المباراة انتهت بفوز أرسنال بهدفين على حساب ساتون في دور الـ16 من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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