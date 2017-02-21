صلاح يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ34

هنأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي روما الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لاعب النادي الأهلي الحالي ومنتخب مصر عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده الـ 34