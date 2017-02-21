كتب- عمر قورة: عبَّر عدد كبير من جماهير الأهلي عن غضبهم بسبب تواجد عاملين بالقناة الرسمية لا ينتمون للنادي، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر|

وأطلقت جماهير القلعة الحمراء هاشتاج (#قناه_الاهلي_مش_عزبه)، اعترضًا على السياسة المتبعة في النادي بشأن القناة.

ورحّب المصريين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل وصوله مصر بساعات، لدعم برنامج علاجي لحملة |عالم خال من فيروس سي|.

بإمكانك المشاركة عبر هاشتاج (Messi_N_Egypt#) الذي أطلقه موقع |يلا كورة|، من أجل الترحيب بميسي حتى يعلم الجميع أنه في مصر.

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