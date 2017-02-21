كتب- عمر قورة: قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه كان يستحق الفوز على الزمالك بكأس السوبر والإسماعيلي بالدوري الممتاز

وكان الأهلي خسر السوبر بركلات الترجيح على يد الزمالك، وتعادل سلبيًا في افتتاح الدور الثاني مع الإسماعيلي.

وأوضح البدري، في تصريحات تلفزيونية لقناة |صدى البلد| يوم الثلاثاء: |لا يوجد فريق في العالم يفوز دائمًا، يجب أن نتعامل بالمنطق، وعلى الجماهير أيضًا تفهم الأمر، مثلما رأيت في الإمارات خلال مباراة السوبر|.

وتابع: |كنا الأفضل في مباراة السوبر، تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لعبدالله السعيد، بجانب الفرصة التي أهدرها جونيور أجايي في الوقت القاتل، وأمام الإسماعيلي قدمنا أداء جيدًا يؤهلنا للفوز، لكن لم يحالفنا التوفيق|.

وأوضح: |الفوز على المقاولون كان مهم للغاية، هدفنا حصد النقاط حتى نحتفل بالنصر نهاية الموسم، لكن المشوار ما زال طويلا، ولا نريد أن نفرط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، حتى نحافظ على لقب الدوري|.

وكان عماد متعب أنقذ الأهلي من الخسارة بتسجيل الهدف الأول للفريق فور نزوله كبديل في مباراة المقاولون، قبل أن يضاعف مؤمن زكريا النتيجة، وينتهي اللقاء (2-0) ليعزز حامل اللقب صدارة جدول الترتيب.

يقول البدري: |مشاركة متعب بشروط ليست صعبة، يحددها ظروف كل مباراة وطبيعة كل منافس، وما يهمني مصلحة الفريق ونتائجه، واللاعب الذي أستخدمه يجب المحافظ عليه، بسبب مشاركتنا بالدوري والكأس وإفريقيا|.

وتابع: |قد لا تصب مشاركة اللاعب في مصلحته، لا أقصد عماد متعب بهذا الأمر، لكنه قد ينطبق على الصفقات الجديدة، عمرو بركات وأحمد حمودي وسليمان كوليبالي، بجانب جونيور أجايي|.

وعن حمودي الذي يتشوق جماهير الأهلي برؤيته بالقميص الأحمر، علق البدري بالقول: |متفاجئ مما يُثار حول مشاركة اللاعب من عدمها، حمودي ما زال في فترة التأهيل، حيث كان بعيدًا عن التدريبات لمدة 35 يومًا|.

ونفى حسام البدري ما نُقل على لسانه بتعنيف ميدو جابر بعد التعادل مع الإسماعيلي، قائلا: |هذا الكلام عاري تماما من الصحة، هل يُعقل أن أتحدث بهذا الأسلوب مع اللاعبين، أنتقد لاعبي الفريق لكن ليس بهذا الشكل|.

وألمح المدير الفني للنادي الأهلي في ختام تصريحاته إلى أن الثنائي عماد متعب وحسام غالي في طريقهما إلى تجديد العقود، مضيفًا أنه لا يقدر على الاستغناء عن الأول، والثاني سيكون له دور خلال الفترة المقبلة.

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