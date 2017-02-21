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عماد متعب: تغير تفكيري في الرحيل عن الأهلي.. والقرار صعب
كتب-عمر قورة: قال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، إن تفكيره في الرحيل عن النادي تغيَّر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار يعتبر في غاية الصعوبة
متعب أنقذ الأهلي في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب، لكن إدارة النادي لم تحسم حتى الآن ملف تجديده، وهو ما يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل.
وأضاف قائد الفريق، في تصريحات لـ|صدى البلد| الثلاثاء: |تركيزي في الملعب حتى نهاية عقدي، وأتمنى تحقيق أكبر قدر من الألقاب داخل النادي الأهلي|.
سجل عماد أربع أهداف -منهم هاتريك- في أربعة مباريات شارك بها كبديل هذا الموسم، ولم يشارك بشكل أساسي حتى الآن في تشكيل المدير الفني حسام البدري.
وتابع: |لم أتخيل نفسي بقميص آخر غير الأهلي، بالتأكيد فكرت في الاحتراف بالخارج، وفي مصر لم أتوقع نفسي لاعبًا بقميص يحمل لون آخر، لكن تغيَّر تفكيري بالفترة الأخيرة|.
وأكمل: |ابتعدت عن المشاركة مع الأهلي مؤخرًا، وهو ما أجبرني على التفكير في الرحيل بسبب قرب انتهاء عقدي مع النادي، والشعور بعدم حاجتهم لي بالمستقبل|.
وأتم اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ34 تصريحاته مؤكدًا: |أرى أن قرار رحيلي عن الأهلي صعب جدًا جدًا|.
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