كتب- عمر قورة: قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب طلائع الجيش، إنه رفض تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه أمام الزمالك، مساء الاثنين، في المباراة التي انتهت (3-2) للأبيض

وكان عبدالملك تسبب في ركلة جزاء، افتتح بها طلائع الجيش التسجيل عن طريق عاصم صلاح بالدقيقة 13.

وأضاف عبدالملك، في تصريحات تلفزيونية لقناة |أون سبورت| الثلاثاء، أنه اتفق مع المدير الفني طارق يحيى على عدم تسديد ركلات جزاء قبل انطلاق المباراة، رغم أنه اعتاد على تنفيذها خلال مباريات الدوري، تجنبا لخلق نوع من الحساسية أمام فريقه السابق.

وتابع: |كنت أتابع وسائل الإعلام وشاهدت ما أثير حول ضربة الجزاء التي أهدرها أحمد الشيخ أمام الأهلي، لذلك فضلت تجنب تسديد ركلة الجزاء لتجنب تكرار مثل هذا الأمر|.

واختتم صانع ألعاب طلائع الجيش تصريحاته قائلا: |ماذا لو أهدرت ركلة الجزاء؟ الجميع كان سيتحدث عن تعمدي للأمر|.

وكان البعض اتهم أحمد الشيخ، اللاعب المُعار لمصر المقاصة، بتعمد إهدار ضربة الجزاء التي حصل عليها أمام ناديه الأهلي، والتي انتهت بفوز الأحمر (1-0) بالجولة الـ12 من الدوري.