كتب- عمر قورة: شارك الدولي المصري محمد النني في فوز آرسنال على مضيفه ساتون يونايتد بثنائية نظيفة، مساء الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

فوز أهل الجانرز إلى ربع نهائي المسابقة ضد فريق لينكولن سيتي شهر مارس المقبل.

شارك النني بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني ليحل شامبرلين بدلاً منه، حيث عانى صاحب الـ24 عامًا من إصابة خفيفة خلال الشوط الأول.

تقدم آرسنال بهدف الجناح لوكاس بيريز بالدقيقة 26، قبل أن يحرز ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

والكوت دخل التاريخ بتسجيله الهدف رقم 100 منذ انطلاق مسيرته مع آرسنال عام 2006، وأصبح اللاعب رقم 18 الذي يدخل نادي المائة مع الجانرز.

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