كتب- أحمد شريف: نجح عدد من لاعبي منتخب مصر في لفت الانتباه لهم خلال مباريات كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الجابون خلال شهر يناير الماضي

اللاعب محمود حسن |تريزيجيه| بات على مقربة من الانتقال إلى صفوف أحد فريقي أرسنال أو ليفربول الإنجليزيين، وذلك بحسب ما أكده مصدر مقرب من اللاعب لـ|مصراوي الرياضي|.

ومازالت مرحلة المفاوضات جارية في الفترة الحالية بين تريزيجيه وإدارة أندرلخت ومسؤولي الفريقين الإنجليزيين من أجل إتمام الصفقة لصالح أحدهما في الصيف القادم.

إلا أن تريزيجيه لم يكن أول اللاعبين المصريين الذين لفتوا الانتباه لهم بعد المشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون.

أحمد المحمدي

الظهير المصري، أحمد المحمدي، لاعب هال سيتي الإنجليزي بات على أعتاب الانتقال من فريقه في ظل وجود رغبة من نادي إيفرتون في التعاقد معه الصيف القادم.

وحسب ما نشرته صحيفة يورك شير الإنجليزية، فإن المحمدي أصبح على رادار إيفرتون في ظل وجود مقارنة بينه وبين باكاري سانيا ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع أحدهما.

علي جبر

أصبح أيضاً علي جبر على مقربة من الخروج من نادي الزمالك في فترة الانتقالات القادمة، حيث تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن وجود عرضاً من نادي سيسكا موسكو الروسي لضمه.

وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم وصول عرضاً من أجل ضم علي جبر، في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الأجنبية على احتمالية وصوله في الفترة المقبلة.

أحمد حجازي

مدافع الأهلي الذي سبق له اللعب في صفوف فيورنتينا الإيطالي بات أيضاً على موعداً مع الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية في يونيو المقبل بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية أجنبية.

عدد من الصحف الإنجليزية تحدثت عن إمكانية انتقال حجازي إلى أحد الأندية الإنجليزية في الصيف المقبل، وذلك بفضل الأداء المميز للاعب بجانب جبر في أمم أفريقيا.

محمود كهربا

قد بداية البطولة الأفريقية، أكد كهربا على وجود عروضاً عربية من أجل ضمه، إلا أن تقارير أجنبية أوضحت بعد البطولة احتمالية انتقاله إلى أحد الدوريات الأوروبية.

نادي العين الإماراتي -وصيف دوري أبطال أسيا- يرغب في ضم كهربا قبل انطلاق الكان، بالإضافة إلى وجود رغبة من اتحاد جدة السعودي في ضمه بصورة نهائية في ظل انتقاله للفريق على سبيل الإعارة.

محمود تريزيجيه

أصبح تريزيجيه أخر اللاعبين المصريين الذين يقتربون من الانتقال إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث قد تكون مرحلته المقبلة في البريميرليج.

الفريق الإنجليزي القادم لتريزيجيه لم يتحدد حتى الآن في ظل استمرار المفاوضات بين الفريقين واللاعب وأندرلخت من أجل ضمه في الصيف القادم.

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