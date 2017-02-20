كتب- عمر قورة: قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يخطط للإطاحة بمحمد حلمي من منصبه كمدير فني، مضيفًا أن الانتصار الذي حققه الفريق الأبيض على طلائع الجيش |ملوش طعم|

الزمالك حقق فوزًا بنتيجة (3-2) على طلائع الجيش بالجولة الـ19 من المسابقة، مساء الاثنين، ليحسن ترتيبه بالجدول بعد الخسارة من الأهلي والإنتاج الحربي بالجولتين الماضيتين.

وكشف مرتضى منصور توجهه اليوم إلى وزير الإعلام من أجل حل غرفة صناعة الإعلام برئاسة محمد الأمين، في تصريحات إذاعية أدلى بها لمحطة |الشباب والرياضة| بعد المباراة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام ضد نادي الزمالك مرفوض تمامًا وغير مقبول، بعد تداول أخبار إقالة محمد حلمي قبل مباراة الأوليمبي بكأس مصر، والتي انتهت (2-0).

وأضاف مرتضى أنه طالب وزير الإعلام بضرورة حل غرفة صناعة الإعلام، مشددًا أن التحكم في الإعلام من بعض الأشخاص الموجهين ضد الزمالك مثل محمد الأمين يعد أمرًا غير مقبولا.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لا يشعر بطعم الفوز، رغم ارتفاع رصيد الفريق إلى 37 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

‎وأضاف: |الأنباء التي انتشرت حول رحيل محمد حلمي جعلتني لا أشعر بفرحة فوز الزمالك بالمباريات، وأصبحت أنتظر ما يحدث من أنباء في جميع وسائل الإعلام عن الجهاز الفني ورحيله|.

‎وكرر مرتضى منصور تصريحاته بأنه لم يكن ينوي الإطاحة بمحمد حلمي بعد مباراة الأوليمبي قائلا: |إن اجتماع مجلس إدارة الزمالك كان بهدف الترتيب للجمعية العمومية المقبلة ومناقشة أحوال الفريق|.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة