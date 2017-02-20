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طه إسماعيل يهاجم مصطفى فتحي.. وحازم إمام يدافع عن اللاعب
كتب- وسام مصطفى: انتقد طه إسماعيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تصرف مصطفى فتحي لاعب الزمالك، أثناء خروجه من مباراة طلائع الجيش، مساء الاثنين
وحقق الزمالك الفوز على الجيش بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الـ 19 من منافسات الدوري المصري، في لقاء شهد حصول مصطفى فتحي على إنذار في الدقيقة 83، بسبب تباطئه أثناء التبديل ودخول محمد ابراهيم.
وعلق طه إسماعيل، أثناء تحليله للقاء الجيش والزمالك على قناة |on sport|: |كان يجب أن يخرج لاعب الزمالك سريعًا أثناء تبديله وعدم حدوث هذا الأمر.|
واستكمل طه إسماعيل، عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي: |مصطفى فتحي لاعب شاب، ويجب أن يتفهم هذه الأمور، حتى لا يحصل على إنذار لأمور لا تستحق.|
ودافع حازم إمام، نجم الزمالك السابق عن مصطفى فتحي، أثناء خروجه، حيث يرى أن محمد الصباحي، حكم اللقاء، تعجَّل إشهار البطاقة الصفراء للاعب.
وأضاف ثعلب الزمالك: |الكل شاهد مصطفى فتحي عندما خرج من الملعب فهو لم يقصد التباطؤ، حتى يحصل على بطاقة صفراء.|
جدير بالذكر أن الجهاز الفني فوجئ بقيام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب أثناء خروجه من الملعب، مما دفع محمد حلمي المدير الفني للزمالك للاعتراض على قرار الحكم.
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