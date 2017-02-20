نجح، منذ قليل، كريم ندفيد في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب بمرمى المنتخب الكيني بالدقيقة 17 من عمر المباراة

جاء الهدف عن طريق ضربة جزاء في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين باستاد القاهرة في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بزامبيا يوم 26 فبراير الجاري.