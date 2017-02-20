وكتب الحساب الرسمي لفيفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: |عيد ميلاد سعيد لنجم النادي الأهلي عماد متعب الذي أتم 34 عامًا اليوم|.ويعد عماد متعب من الجيل الذهبي للنادي الأهلي ومنتخب مصر الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا والدوري والكأس وكأس السوبر المصري.