استقبل اليوم الإثنين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عددا من أعضاء مجلس النواب من محافظات القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، لمناقشة وإنهاء بعض المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والأندية الرياضية ودعمها ماليا