أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الألماني فيليكس بريش حكمًا لمباراة بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والمقرر لها بعد غدٍ الأربعاء

كما تم تعيين الإسكتلندي ويليام كولوم حكمًا للقاء باير ليفركوزن الألماني وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور نفسه من البطولة الأوروبية يوم الأربعاء المقبل أيضا.