هاجم البرازيلي داني ألفيس مدافع يوفنتوس الإيطالي، إدارة ناديه السابق برشلونة الإسبانية، مؤكدا أن الإدارة لم تحترمه خلال فترة تواجده في البرسا

وقال الفيس في تصريحات له اليوم الإثنين:| إدارة برشلونة كانوا لا ينوون تجديد عقده في المرة الأخيرة، ولكن عندما علموا بعقوبات الـ«فيفا» بعد القيد قاموا بالتجديد معي|.وأضاف:| الإدارة لم تحترمني ولم يقدروا ما قدمته للنادي طوال مسيرتي|.