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داني ألفيس: برشلونة لم يحترمني
20
فبراير
2017
15:46 PM
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هاجم البرازيلي داني ألفيس مدافع يوفنتوس الإيطالي، إدارة ناديه السابق برشلونة الإسبانية، مؤكدا أن الإدارة لم تحترمه خلال فترة تواجده في البرسا
وقال الفيس في تصريحات له اليوم الإثنين:| إدارة برشلونة كانوا لا ينوون تجديد عقده في المرة الأخيرة، ولكن عندما علموا بعقوبات الـ«فيفا» بعد القيد قاموا بالتجديد معي|.وأضاف:| الإدارة لم تحترمني ولم يقدروا ما قدمته للنادي طوال مسيرتي|.
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