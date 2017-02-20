ويأتى ذلك لدعم ومساندة الفريق في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى زامبيا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.ويرأس أحمد مجاهد، بعثة منتخب الشباب إلى زامبيا، التي تغادر القاهرة مساء بعد غد الأربعاء.