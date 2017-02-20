خاض نادي ريـال مدريد، اليوم الإثنين، مرانه في مقر النادي بالعاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لمباراة فالنسيا القادمة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز