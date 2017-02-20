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بالصور.. مسيرة احتفالية لأهالي شهداء مذبحة بورسعيد باتجاه الأهلي
20
فبراير
2017
12:45 PM
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انطلق أهالي شهداء مذبحة بورسعيد، منذ قليل، في مسيرة، باتجاه النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك احتفالا بتأييد حكم الإعدام في قضية |استاد بورسعيد|
وكانت محكمة النقض، قررت صباح اليوم الاثنين، رفض الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد والصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم. يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخر.
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