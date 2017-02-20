باريس (رويترز) - لم يقدم باريس سان جيرمان نفس الأداء القوي الذي قدمه أمام برشلونة الأسبوع الماضي وأهدر فرصة الاقتراب بفارق نقطة واحدة من موناكو متصدر الدوري الفرنسي بتعادله دون أهداف مع تولوز يوم الأحد.

وهز سان جيرمان الشباك أربع مرات ليسحق برشلونة 4-صفر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بينما أخفق في اجتياز دفاع تولوز واكتفى باستعادة المركز الثاني بفارق الأهداف عن نيس.

ويتصدر موناكو - الذي تعادل بهدف لمثله مع باستيا يوم الجمعة الماضي - الدوري برصيد 59 نقطة من 26 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن سان جيرمان ونيس الذي فاز 1-صفر على لوريان يوم السبت.

وجلس ماركو فيراتي لاعب وسط جيرمان على مقاعد البدلاء وغاب أنخيل دي ماريا - الذي سجل هدفين أمام برشلونة - بسبب الإصابة بينما عانى فريق العاصمة من اللعب بإيقاعه السريع.

وسنحت فرصة مبكرة للبرازيلي لوكاس مورا لكن ألبان لافون حارس تولوز أنقذ الموقف ببراعة.

وسدد إدينسون كافاني كرة قوية في الشوط الأول بجوار المرمى وارتدت محاولة أخرى من مهاجم أوروجواي من العارضة بعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وظهر سان جيرمان بحيوية أكبر بمجرد مشاركة فيراتي بدلا من كريستوفر نكونكو وسنحت فرصة جديدة في الدقيقة 68 وكاد ماركينيوس أن يسجل هدفا بضربة رأس لكن الكرة اصطدمت بزميله برسينل كيمبمبي قبل أن تجتاز خط مرمى المنافس.

وفي وقت سابق يوم الأحد عزز أولمبيك ليون موقعه في المركز الرابع بعدما انتفض وفاز 4-2 على ديجون.

واستفاد ليون من ثلاثة أهداف لكل من كورنتين توليسو وألكسندر لاكازيت ونبيل فقير في غضون 11 دقيقة.

ولدى ليون - الذي يتبقى له مباراة مؤجلة - 43 نقطة ويتقدم بأربع نقاط على سانت إيتيين خامس الترتيب.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)