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أهلي الإمارات يواجه استقلال طهران في دوري أبطال آسيا
20
فبراير
2017
07:45 AM
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يلتقي اليوم الإثنين، فريق استقلال خوزستان |إيران| مع نظيره الفتح |السعودية| في الواحدة ظهرًا على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
ويواجه لخويا |قطر| منافسه فريق الجزيرة |الإمارات| في الرابعة إلا عشر دقائق على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في قطر.ويحل فريق لوكوموتيف طشقند |أوزبكستان| ضيفًا على التعاون |السعودية| في السادسة إلا ثلث مساءً على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.وتُختتم مواجهات اليوم بالبطولة بمباراة فريق الأهلي الإماراتي مع نظيره استقلال طهران |إيران| في السادسة والربع مساءً على ستاد راشد بالنادي الأهلي بالإمارات.
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