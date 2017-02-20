يلتقي اليوم الإثنين، فريق استقلال خوزستان |إيران| مع نظيره الفتح |السعودية| في الواحدة ظهرًا على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

ويواجه لخويا |قطر| منافسه فريق الجزيرة |الإمارات| في الرابعة إلا عشر دقائق على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في قطر.ويحل فريق لوكوموتيف طشقند |أوزبكستان| ضيفًا على التعاون |السعودية| في السادسة إلا ثلث مساءً على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.وتُختتم مواجهات اليوم بالبطولة بمباراة فريق الأهلي الإماراتي مع نظيره استقلال طهران |إيران| في السادسة والربع مساءً على ستاد راشد بالنادي الأهلي بالإمارات.